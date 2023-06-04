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Булыкин поставил оценку «Локомотиву» за вторую часть сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поставил оценку 5+ руководству и игрокам клуба за работу после зимнего перерыва.

«Честно говоря, меня порадовал «Локомотив», который за зимнюю паузу привел команду в порядок, сделал несколько хороших трансферов и во второй части сезона проиграл, по-моему, только одну игру «Зениту». Железнодорожники нашли для себя молодого тренера и не побоялись пригласить Галактионова. Я бы поставил им 5+ за вторую часть сезона», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Перед зимней паузой «Локомотив» занимал 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. После перерыва железнодорожники осуществили три трансфера: Илья Лантратов перешел из «Химок», а Максим Глушенков с Сергеем Пиняевым пополнили ряды «Локомотива», перейдя из «Крыльев Советов». На правах свободного агента к команде присоединился Артем Дзюба.

По итогам сезона московский клуб финишировал на восьмом месте, набрав во второй половине чемпионата 32 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005147307_bulyikin_postavil_ocenku_lokomotivu_za_vtoruyu_chast_sezona
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
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 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
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