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Сегодня, 15:20

Тарханов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ.

«Все-таки «Торпедо» будет очень сложно выбраться из этой ситуации. У них только 6 очков, а осталось 13 игр. Это очень мало. Надо как минимум 20 с лишним очков набрать, чтобы не вылететь. Второй претендент на вылет — это все-таки «Химки». Потому что достаточно серьезно поменяли состав и играют не очень хорошо. У них в принципе лучше позиция, чем у «Торпедо». Здесь у каждой команды есть серьезные проблемы. Серьезные изменения в составе не должны пойти на пользу «Химкам»? Иногда в плюс, а иногда в минус. Они все-таки взяли молодых игроков, а с ними нужно длительное время работать, чтобы создать команду. Как оцениваю позиции «Локомотива»? Он ни в коем случае не вылетит. Во-первых, они укрепились и игры со «Спартаком» показали, что они достаточно неплохо играют. Поэтому «Локомотив» не сможет составить конкуренцию командам за вылет», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в РПЛ с 6 очками. «Химки» идут на 15-м месте с 12 очками. В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Локомотив» (по 13 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-nazval-glavnykh-pretendentov-na-vylet-iz-rpl
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Александр Тарханов
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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П
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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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