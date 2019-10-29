Тарасов выступил с новыми заявлением в адрес своей первой жены Оксаны

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения своей первой жены Оксаны. Во вторник футболист опубликовал пост о подробностях судебного процесса с матерью своей 10-летней дочери Ангелины. После этого экс-супруга спортсмена сделала ответную публикацию.

— Твой пост был очень конкретен, все разложила по полочкам, как будто не ты писала, а куча твоих адвокатов, — начал обращение к бывшей жене Тарасов в своем Instagram. — Смущает только то, я могу ошибаться, что платишь ты им с тех денег, которые заплатил тебе я.

Во-первых, я люблю свою дочь, какие бы байки ты там не придумывала. Радует то, что ты творчески подходишь ко всему, за что не возьмешься. Будь то выяснение отношений между нами во всеуслышание или, например, когда создаешь всякого рода трудности и неудобства для моего общения с дочерью. Я тебя зауважал, ты не всегда была такой. Особенно понравилось про то, что у нашей дочери нет в доступе телефона. Ей уже 10 лет. «Первоклашки», дети моих друзей, ходят в школу с телефонами, чтоб мало ли чего, а моя дочь, которой я купил два телефона, не может иметь телефон будучи уже довольно взрослой. При этом на многих фото она с телефоном в руках. Тут, как говорится, я вижу путаницу в твоих показаниях.

Во-вторых. Что касается визы. Разрешение на выезд ребенка не нужно, посоветуйся со своими адвокатами. Если нет запрета, то родитель может запросто вывезти ребенка за границу. С некоторых пор это правило действует, насколько я знаю.

В-третьих. Свидетельство о рождении восстанавливается в течение дня. Не передал его вовремя, потому как ждал свою старшую дочь на празднование года ее сестры (моей младшей дочери) и хотел его отдать, когда она приедет. Но по неизвестной мне причине связь с дочерью прервалась и вины моей нет.

В-четвертых, представь, не знаю, где ты работаешь, работаешь ли, в суде это выяснится. После судебного процесса, я думаю, каждый из нас даст пояснение.

В-пятых, хотел выяснить следующее, раз довелось. Мной был произведен алиментный платеж за сентябрь 2019 г., согласно графику оплаты алиментов. В то же время, АО «Футбольный клуб «Локомотив», не согласовав со мной, в сентябре 2019 г. произвел еще один алиментный платеж. То есть за один отчетный период были произведены два платежа за один отчетный период. Судебный пристав мне говорит, что не может второй платеж зачесть за октябрь, потому что ты не дала разрешения. Так вот, если ты открыта к диалогу, набери судебному приставу и сообщи, что не возражаешь против того, чтобы второй платеж был засчитан за октябрь. Я со своей стороны прилюдно, так сказать, поблагодарю тебя за честный поступок.

В заключение, очень надеюсь, что наше общение перейдет в конструктивное русло. Нам действительно, и здесь я соглашаюсь с нашими подписчиками, давно пора научиться жить с тем, что у нас общая дочь и ее интересы важнее обид, которые возможно между нами есть. Я лично на тебя ни за что не обижаюсь, желаю тебе лучшего. Говорю это совершенно искренне.

Напомним, в январе Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Футболист предлагал выделять на ежемесячное содержание ребенка 100 тысяч рублей.

Сейчас Тарасов женат в третий раз. Его супруга — Анастасия Костенко, летом 2018 года в их браке родилась дочь Милана, теперь пара ждет второго ребенка.