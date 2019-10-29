Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все мои дети были обеспечены в равных долях»
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о подробностях судебного иска, который он подал на свою бывшую жену.
— Хочу внести ясность раз и навсегда, так как меня уже, порядком, одолела человеческая неблагодарность и лживая информация от не проверенных источников и третьих «заинтересованных» лиц, — написал Тарасов в Instagram.
Во-первых, иск подан был несколькими неделями ранее и никакие дни рождения не учитывались.
Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине (долг в связи с изменениями размера МРОТ) — я погасил тремя месяцами ранее и от уплаты алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь.
В-третьих, я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате) — Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет. Причины, думаю, ясны.
В-четвертых, с решения суда 2011 года прошло почти 9 лет и произошли важные моменты в моей жизни: рождение Миланы и появление в скором времени третьего, а также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие. Но данный факт, также, никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги.
На данный момент, я нахожусь на восстановлении без команды и дохода, но повторюсь, даже в этой ситуации, я не отказываюсь от обязательств и никогда этого не делал (сами четко понимаете, что все дети должны быть обеспечены в равных долях, но никак не в ущерб).
Все, что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети, которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится не только к материальной составляющей.
Решением суда установлен порядок общения с мой старшей дочерью. Как думаете, Оксана Борисовна исполнила решение суда так же, как я исполняю свои алиментные обязательства?
Дорогие друзья( и все, кому «небезразлична» моя личная ситуация)! Хочу внести ясность раз и навсегда, так как меня уже, порядком, одолела человеческая неблагодарность и лживая информация от не проверенных источников и третьих «заинтересованных» лиц. Во-первых, иск подан был несколькими неделями ранее и никакие дни рождения не учитывались (прошу не брать на себя ответственность и перестать порочить мое имя, указывая на отсутствие попыток решить вопрос мирным путём). Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине-( долг в связи с изменениями размера МРОТ) -я погасил тремя месяцами ранее и от уплаты алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь. В-третьих, я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря моему любимому делу и серьёзной работе(в том числе моей заработной плате) — Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет. Причины, думаю, ясны. В-четвертых, С решения суда 2011 года прошло почти 9 лет и произошли важные моменты в моей жизни: рождение Миланы и появление в скором времени третьего, а также изменение заработной платы, точнее ее отсутсвие:) Но данный факт, также, никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги. На данный момент, я нахожусь на восстановлении без команды и дохода, НО (!!!) повторюсь, даже в этой ситуации, я не отказываюсь от обязательств и никогда этого не делал (сами четко понимаете, что все дети должны быть обеспечены в равных долях, но никак не в ущерб). Все , что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети, которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится не только к материальной составляющей. Решением суда установлен порядок общения с мой старшей дочерью. Как думаете, Оксана Борисовна исполнила Решение суда так же, как я исполняю свои алиментные обязательства? ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В КОММЕНТАРИЯХ???
В январе Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Тарасов предлагал выделять на ежемесячное содержание ребенка 100 тысяч рублей.
Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой.