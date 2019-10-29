Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все мои дети были обеспечены в равных долях»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о подробностях судебного иска, который он подал на свою бывшую жену.

— Хочу внести ясность раз и навсегда, так как меня уже, порядком, одолела человеческая неблагодарность и лживая информация от не проверенных источников и третьих «заинтересованных» лиц, — написал Тарасов в Instagram.

Во-первых, иск подан был несколькими неделями ранее и никакие дни рождения не учитывались.

Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине (долг в связи с изменениями размера МРОТ) — я погасил тремя месяцами ранее и от уплаты алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь.

В-третьих, я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате) — Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет. Причины, думаю, ясны.

В-четвертых, с решения суда 2011 года прошло почти 9 лет и произошли важные моменты в моей жизни: рождение Миланы и появление в скором времени третьего, а также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие. Но данный факт, также, никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги.

На данный момент, я нахожусь на восстановлении без команды и дохода, но повторюсь, даже в этой ситуации, я не отказываюсь от обязательств и никогда этого не делал (сами четко понимаете, что все дети должны быть обеспечены в равных долях, но никак не в ущерб).

Все, что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети, которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится не только к материальной составляющей.

Решением суда установлен порядок общения с мой старшей дочерью. Как думаете, Оксана Борисовна исполнила решение суда так же, как я исполняю свои алиментные обязательства?

В январе Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Тарасов предлагал выделять на ежемесячное содержание ребенка 100 тысяч рублей.

Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой.