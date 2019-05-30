Тарасов высказался о конфликте из-за строительства храма в Екатеринбурге

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил свое мнение по поводу конфликта со строительством храма в Екатеринбурге. Храм Святой Екатерины планировалось построить на месте сквера, что вызвало недовольство местных жителей. В результате массовых протестов было решено провести опрос жителей на предмет их отношения к строительству.

"Изучил многое по ситуации в Екатеринбурге, где проблемы со строительством храма. Вы знаете мое отношение к теме. Но при этом я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать. И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале называть "козлищами" противников храма. Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести", - написал Тарасов в Инстаграме.