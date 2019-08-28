Тарасов выиграл дело у «Локомотива», но клуб может обжаловать решение в Лозанне

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов прокомментировал «СЭ» итоги заседания по делу бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Теперь клуб должен будет возместить игроку затраты на проведенную операцию.

— Могу сказать, что палата приняла решение удовлетворить требования футболиста. В заседании принимали участие сам Тарасов, его представитель и представители «Локомотива». Другие подробности комментировать не могу, — отметил Березов.

— «Локомотив» же может оспорить это решение?

— Теоретически да.

— В суде?

— В соответствии с регламентом клуб может обжаловать это решение только в спортивно-арбитражном суде Лозанны. Это единственная инстанция.

— На заседании «Локомотив» изъявил такое желание?

— С этим вопросом лучше обратиться в «Локомотив». (Дмитрий Зимин)

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