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Бурлак: «Сейчас в футбол не играю, бегаю каждый день»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак рассказал, что по окончании профессиональной карьеры мог оказаться в медиалиге.

«Многих ребят знаю в Медиалиге, руководителей хорошо знаю. Предлагали, тренировался даже с «Родиной» Димы Тарасова. Но когда ты полтора года не играл... Я потренировался две недели — и заднюю потянул. Я сколько играл в футбол, у меня не было подобных травм. Ко мне доктор подходит: «У тебя какие ощущения?». Я говорю: «Я не знаю, у меня ни разу в жизни задней не было». Пока лечился, сезон начался. А это уже уровень Второй лиги, это уже надо тренироваться, уже не прокатит, как раньше. Сейчас в футбол не играю, бегаю каждый день», — цитирует «РБ Спорт» Бурлака.

34-летний Бурлак на профессиональном уровне с 2008 по 2022 год играл за «Локомотив», «Волгу», «Рубин», «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и «Знамя».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Тарасов
Тарас Бурлак
Футбол
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