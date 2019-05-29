Танцующий Каррера. Теперь вы видели все

Дочь экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа поделилась роликом с участием отца. На нем итальянский специалист танцует под песню группы Village People "Y.M.C.A.".

Итальянец возглавил "Спартак"после старта сезона-2016/17 и стал с ним чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В октябре 2018 года специалист был отправлен в отставку и на данный момент остается без работы.

А вы видели, как танцует Массимо Каррера? pic.twitter.com/HOgxuYMS1t – СЭ Спартак (@spartak_se) 29 мая 2019 г.

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