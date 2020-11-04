«Тамбов» разгромил «Арсенал» в первенстве молодежек, Меренчуков оформил покер
17:49
«Тамбов» разгромил «Арсенал» в первенстве молодежных команд — 4:1. Все четыре мяча у победителей провел 21-летний Дмитрий Меренчуков. 21-летний форвард в нынешнем сезоне забил 12 голов в 15 играх первенства молодежек.
Первенство России
Молодежные команды
9-й тур
«Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — 4:1 (2:0)
Голы: Меренчуков, 25 (1:0). Меренчуков, 30 — с пенальти (2:0). Уридия, 61 (2:1). Меренчуков, 89 — с пенальти (3:1). Меренчуков, 90+2 (4:1).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/
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