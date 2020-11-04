«Тамбов» разгромил «Арсенал» в первенстве молодежек, Меренчуков оформил покер

«Тамбов» разгромил «Арсенал» в первенстве молодежных команд — 4:1. Все четыре мяча у победителей провел 21-летний Дмитрий Меренчуков. 21-летний форвард в нынешнем сезоне забил 12 голов в 15 играх первенства молодежек.

Первенство России

Молодежные команды

9-й тур

«Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — 4:1 (2:0)

Голы: Меренчуков, 25 (1:0). Меренчуков, 30 — с пенальти (2:0). Уридия, 61 (2:1). Меренчуков, 89 — с пенальти (3:1). Меренчуков, 90+2 (4:1).