«Тамбов» представил новый логотип

«Тамбов» официально представил новый логотип перед стартом нового сезона в Тинькофф РПЛ. Он был обнародован на официальном сайте клуба. Также клуб представил новый фирменный стиль.

ТАМБОВ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ЛОГОТИП! ?



В преддверии нового сезона Тинькофф РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль.



Все подробности ? https://t.co/B2hJKyUdJw#ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KkeXz0Sad5 — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020

Клуб стартует в новом сезоне домашним матчем против «Ростова», который пройдет в Саранске на «Мордовия Арене». Игра состоится 8 августа. Начало в 18.30 по московскому времени.