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«Тамбов» представил новый логотип

18:24
Логотип &quot;Тамбова&quot;. Фото ФК "Тамбов". Фирменный стиль &quot;Тамбова&quot;. Фото ФК "Тамбов".
Логотип &quot;Тамбова&quot;. Фото ФК "Тамбов".
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«Тамбов» официально представил новый логотип перед стартом нового сезона в Тинькофф РПЛ. Он был обнародован на официальном сайте клуба. Также клуб представил новый фирменный стиль.

Клуб стартует в новом сезоне домашним матчем против «Ростова», который пройдет в Саранске на «Мордовия Арене». Игра состоится 8 августа. Начало в 18.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fctambov68/status/1291386183801425921

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