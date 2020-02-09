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«Тамбов» подтвердил трансфер Каплиенко

19:43
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Как сообщал «CЭ», защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав «Тамбова». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года, информирует официальный сайт клуба.

В 2019 году Каплиенко стал игроком тбилисского «Динамо».Он ыиграл вместе с командой чемпионат Грузии и дебютировал в еврокубках: 18 июля прошлого года отыграл все 90 минут в ответном матче квалификации Лиги Европы против андорского клуба «Энгордань».

В период с 2012 по 2015 годы Каплиенко регулярно привлекался в различные юношескиесборные Украины, за которые в совокупности провел 13 матчей.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4109-Aleksandr-Kaplienko-stal-igrokom-Tambova.html

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