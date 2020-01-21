«Тамбов» объявил об уходе хавбека Кленкина

ДАНИЛ КЛЁНКИН ПОКИДАЕТ «ТАМБОВ» ?



Футбольный клуб «Тамбов» и полузащитник Данил Клёнкин расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон.



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Благодарим игрока за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/V9Su6Z1zVL