«Тамбов» объявил об уходе хавбека Кленкина
14:03
«Тамбов» и полузащитник Данил Кленкин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 29-летний российский футболист провел три матча за «Тамбов» и не отметился результативными действиями.
ДАНИЛ КЛЁНКИН ПОКИДАЕТ «ТАМБОВ» ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 21, 2020
Футбольный клуб «Тамбов» и полузащитник Данил Клёнкин расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон.
Подробности ? https://t.co/TnNp8SoS59
Благодарим игрока за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/V9Su6Z1zVL
Дополнительная информация
http://fc-tambov.ru/content/news/4086-Danil-Kljonkin-pokidaet-Tambov.html
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