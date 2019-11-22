«Тамбов» — «Локомотив»: Крыховяк открыл счет в матче
20:01
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол в ворота «Тамбова» на 29-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Для 29-летнего Крыховяка этот гол стал седьмым в текущем сезоне РПЛ.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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