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«Тамбов» — «Локомотив»: Крыховяк открыл счет в матче

20:01
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол в ворота «Тамбова» на 29-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Для 29-летнего Крыховяка этот гол стал седьмым в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

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Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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