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«Тамбов» — «Краснодар»: гости забили второй гол

17:59
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«Краснодар» забил второй гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». На 68-й минуте отличился Юрий Газинский. Счет стал 2:0.

Тамбов — Краснодар

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