Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу.

На 13-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» второй ассистент Рустам Мухтаров зафиксировал положение «вне игры» у Алексея Ионова, который в момент передачи Виктора Классона находился за линией офсайда. Но мяч краснодарец не получил, им завладел игрок «Тамбова» Виталий Шахов и выбил его в аут. Ионов находился рядом, ассистент судьи решил, что он вмешивался в игру, и поднял флаг, сигнализируя судье Павлу Шадыханову об офсайде.

В такой же ситуации находился ростовчанин Али Соу, когда на 71-й минуте матча «Химки» — «Ростов» он забил гол, который позднее отменили видеоассистенты.

По моей информации, у помощников судей есть указания фиксировать положения «вне игры». Судя по всему, это инструкции департамента судейства РФС, который возглавляют венгерские специалисты Виктор Кашшаи и Дьердь Ринг.