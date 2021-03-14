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Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу

17:49
Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу. Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу. Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу. Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу. Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу. Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу. Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу.
Судьи ответили «Ростову». У краснодарца Ионова такой же офсайд, как у Соу.
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На 13-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» второй ассистент Рустам Мухтаров зафиксировал положение «вне игры» у Алексея Ионова, который в момент передачи Виктора Классона находился за линией офсайда. Но мяч краснодарец не получил, им завладел игрок «Тамбова» Виталий Шахов и выбил его в аут. Ионов находился рядом, ассистент судьи решил, что он вмешивался в игру, и поднял флаг, сигнализируя судье Павлу Шадыханову об офсайде.

В такой же ситуации находился ростовчанин Али Соу, когда на 71-й минуте матча «Химки» — «Ростов» он забил гол, который позднее отменили видеоассистенты.

По моей информации, у помощников судей есть указания фиксировать положения «вне игры». Судя по всему, это инструкции департамента судейства РФС, который возглавляют венгерские специалисты Виктор Кашшаи и Дьердь Ринг.

Правильно ли фиксировать офсайды в таких моментах — вопрос дискуссионный. Эксперты «СЭ», включая автора заметки, считают, что как Ионов, так и Соу не мешали соперникам и не вмешивались в игру. Значит, матчи следовало продолжать, а не определять положения «вне игры». Но судьи обязаны ориентироваться не на нас, а на своих непосредственных руководителей. (Александр Бобров)

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Офсайд
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