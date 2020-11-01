РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Динамо»: Онугха сравнял счет с пенальти

20:24
Теги:

Форвард «Тамбова» Герман Онугха отметился голом в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

24-летний россиянин отличился с пенальти на 64-й минуте и сделал счет 1:1. Отметим, что тамбовчане играют вдевятером.

Тамбов — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир