Талалаев: «Слишком примитивно все скинуть на игроков»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 7-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Зенита» (1:3).

— Плохой первый тайм, хороший второй. Подвела реализация. По качеству — когда перестроились на 5-3-2, понравилось, как играли. Хорошо, что забили — в прошлом сезоне отсюда уехали без гола. Не понравилось, как вошли игру, будем разбираться. По части ведения единоборств и настроя было что-то не то. После перерыва удалось подкорректировать игру, делаем небольшой шаг. «Зениту» удачи.

— Можно ли сказать, что исход игры решили более классные футболисты?

— Слишком примитивно все скинуть на игроков. Да, мы знаем, что у «Зенита» качественные футболисты. Но мы должны быстрее реагировать. Мы готовили замену Тодоровича, который приехал с корабля на бал и сразу был брошен в первую игру. Нам надо было перевести на его позицию Карапузова раньше, еще при 2:1. У нас был выбор — сохранить счет 2:1 и менее креативно играть в атаке или рисковать, идти вперед. Выбрали второй вариант — закономерно получили от более классных исполнителей гол. Так Малкома нельзя бросать, всем понятно, нужна была страховка. Зато есть, куда расти.