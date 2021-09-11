Тренер «Зенита» Семак вновь раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) вновь раскритиковал лимит на легионеров.
— Вы неоднократно говорили, что против лимита. Но после выступления Президента РФ Владимира Путина этот вопрос, вероятно, закрыт. Какие аргументы за отмену лимита вы бы могли привести в защиту своей позиции?
— Я в футболе очень давно, и моя позиция не менялась и не изменится. Да, говорят о полной отмене. Но по сути это не полная отмена, а приравнивание к тем странам, с которыми мы конкурируем. 17+8 — это формула заявочного листа в Лиге чемпионов. Уравнять было бы лучше для конкуренции. Думаю, все клубы РПЛ поддерживают это, подавляющее большинство тренеров и специалистов против лимита. Думаю, лимит, который был введен с 2005 года, вряд ли дал нам право говорить о поступательном движении вперед. Если мы хотим конкурировать с лучшими европейскими клубами, значит нужно к ним стремиться с точки зрения условий. А если хотим только развивать футбол в России, то надо сказать себе: мы отказываемся от легионеров. Но нужно понимать, что пока у нас свои звезды не вырастут, результата в Европе не будет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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