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Тренер «Зенита» Семак вновь раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

19:05
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) вновь раскритиковал лимит на легионеров.

— Вы неоднократно говорили, что против лимита. Но после выступления Президента РФ Владимира Путина этот вопрос, вероятно, закрыт. Какие аргументы за отмену лимита вы бы могли привести в защиту своей позиции?

— Я в футболе очень давно, и моя позиция не менялась и не изменится. Да, говорят о полной отмене. Но по сути это не полная отмена, а приравнивание к тем странам, с которыми мы конкурируем. 17+8 — это формула заявочного листа в Лиге чемпионов. Уравнять было бы лучше для конкуренции. Думаю, все клубы РПЛ поддерживают это, подавляющее большинство тренеров и специалистов против лимита. Думаю, лимит, который был введен с 2005 года, вряд ли дал нам право говорить о поступательном движении вперед. Если мы хотим конкурировать с лучшими европейскими клубами, значит нужно к ним стремиться с точки зрения условий. А если хотим только развивать футбол в России, то надо сказать себе: мы отказываемся от легионеров. Но нужно понимать, что пока у нас свои звезды не вырастут, результата в Европе не будет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

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Гоша Чернов все материалы автора

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