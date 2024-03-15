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15 марта, 13:03

Талалаев оценил перспективы «Химок» на выход в РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что думает о перспективах команды выйти в РПЛ.

«На мой взгляд, сейчас рано говорить о Премьер-Лиге. Потому что каждый матч ФНЛ — это борьба за очко. Даже не за очки. У нас впереди очень сложный этап. А сейчас «Нефтехимик», который набрал 6 очков. Это самый неприятный соперник на сегодня», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

После 22 туров «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч команда проведет 18 марта против «Нефтехимика».

Андрей Талалаев
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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