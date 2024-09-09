Сычев считает, что «Локомотиву» нужно усиление для борьбы за лидерство в РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал результаты команды на старте сезона РПЛ-2024/25.

«Нынешние результаты «Локомотива» — это прежде всего хорошая тренерская работа. У них получилось создать боеспособный коллектив. Но чтобы бороться за самые высокие места, команде еще нужны усиления. Потому что по сезону точно будет непросто, это можно было увидеть по игре с «Краснодаром», который также претендует на чемпионство и призовые места. Поэтому состав «Локомотиву» нужно укреплять», — цитирует Сычева Legalbet.

После 7 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.