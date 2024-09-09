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Геннадий Орлов считает, что Барко смог «склеить» вместе игроков «Спартака»

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результатах московского «Спартака» на стартовом отрезке РПЛ-2024/25.

«Барко, пришедший в «Спартак», как бы «склеил» вот этих Угальде, Бонгонда... Умяров хорошо играет, поэтому Станкович его обнимает все время. Раньше он больше ошибался, а сейчас делает это меньше. Уверенность у него появилась.

И когда стал Литвинов играть центральным защитником, то как-то центр поля стал более надежным. Литвинов, говорят, хочет играть в полузащите, но на самом деле это его место. Потому что у него хороший первый пас, а это важно. Он может сразу вывести в прорыв человека и точно отдает, и видит поле", — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 7 туров красно-белые занимают 4-ю строчку турнирной таблицы с 14 очками, потерпев лишь одно поражение.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Эсекьель Барко
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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ЦСКА – Зенит
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