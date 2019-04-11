Свидетель в кафе ответил на вопрос, могла ли компания Кокорина и Мамаева пристать к кому-то без причины

Свидетель Ринат Токтаров, официант кафе "Кофемания", во время заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева рассказал о том, как закончился конфликт компании футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
- Как закончился конфликт? Сам?
- Влезали гости, говорили правильные слова.
- Перед тем, как разойтись, Пак и футболисты примирились?
- Рукопожатия? Они были, но не скажу, между кем и кем.
- Но руки пожали?
- Кто-то кому-то.
- Кто первый ушел?
- Ребята - расплатились и спокойно ушли через запасной выход. Пак, по-моему, пересел за другой стол.
- Что делала полиция?
- Говорила с менеджером. В тот день она приехала один раз. Моя смена до 5 часов. В мое время она приехала раз, не устраивая осмотр.
- В вашей зоне все стулья одинаковы?
- Да.
- Уверены, что расшатанным стулом наносился удар Паку?
- Нет. Он просто шатался, я отнес его (в подсобку).
- Его могли потом в зал принести?
- Не знаю.
- По поведению компании могли сделать вывод, что они могли просто так пристать к кому-то?
- Нет. (Илья Егоров)
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.