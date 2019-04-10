Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: "Я не следил за тем, кто что пил"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда о ночи перед инцидентом с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Девушки были?

– Да, были, я не знаю их имен. Ранее мы с ними не были знакомы.

– Сколько в "Эгоисте" были?

– Не помню, ночь была. Побыли там, вышли. Сидели, музыку слушали.

– Что пили?

– Я виски. Остальные не знаю, я за ними не следил. Кто-то сок, кто-то воду. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live