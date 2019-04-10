Свидетель Куропаткин: "Водитель Соловчук начал говорить агрессивно с Мамаевым, а потом ударил его в лицо"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда об инциденте с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

По его словам, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук сказал что-то агрессивное и ударил Мамаева.

– Слышали о чем разговаривали?

– Конкретных слов нет.

– Они стояли близко?

– Да, близко, метр.

– Что дальше?

– Водитель начал говорить что-то агрессивно. По человеку же видно, когда он говорит агрессивно. Паша взял его за куртку, а тот его в ответ ударил в область скулы.

– Соловчук ударил Пашу?

– Да

– Кулаком?

– Ладошкой, наверное.

– Имено ударил?

– Да, это был именно удар. Кажется.

– Вам кажется?

– Ну что за вопросы? Вы спрашиваете, я отвечаю

– Мамаев его ударил?

– Паша хотел ударить рукой, но не попал. Водитель начал убегать, я большего не видел. Потом они переместились на тротуар. И побежали в другую сторону от "Эгоиста". Я за ними побежал, но у меня из кармана выпал телефон, и я вернулся его поднимать. Когда поднял и побежал, водитель лежал на полу и все вокруг него стояли

– Все это кто?

– Вся компания.

– И девушка?

– Одна девушка была, но я не помню как ее зовут.

– Повреждения у водителя были?

– Да, у него была кровь на лице.

– Как себя он вел?

– Уже не так, как до этого. Ранее он был агрессивен, говорил на повышенных тонах. Говорил… что же он говорил… Он сказал, что все понял, и сядет и уедет. Хотя нет, он это говорил позже.

– А что говорил до этого? Когда был агрессивен?

– Я не слышал конкретных слов, потому что стоял немного сзади.

– Руки вверх он поднимал уже в конце?

– Руки вверх? Не помню такого.

– Просил, чтобы не били?

– Не помню такого.

– Что было у машины между Александром и водителем? О чем они говорили?

– Не помню, какие он слова говорил. Александр ударил его рукой.

– Кулаком, ладонью?

– Не видел какой частью руки.

– Один раз?

– Два раза.

– В связи с чем он его ударил?

– Не знаю. Саня парень добрый, просто так он ничего бы не стал делать.

– Кто-то еще рядом стоял?

– Не помню, я не смотрел. Мы все там стояли, но кто и где я точно не помню

– В голову с ноги.

– Вы можете представить, если футболист в голову с ноги ударит? Такого точно не могу себе представить, чтобы кто-то в голову с ноги пробил.

– Когда он уезжал, что было?

– Ударил в стекло, разбил.

– Зачем?

–Не знаю, злой был. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live