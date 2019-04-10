Свидетель Андрацкий: "Я не видел, чтобы компания Кокорина и Пак помирились после драки"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он сообщил, что не видел примирения компании футболистов и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
- В какое место происходил удар стулом? - спросил адвокат Ромашов.
- Насколько я видел – в лицо и тело. Я же это только что сказал.
- Вы это точно видели?
- Ну если ножка такого размера, а лицо – такого, то он в любом случае попадет.
- Вы что, сочиняете что ли? Почему вы думаете, что стоящий за Кокориным человек хотел остановить стул?
В допрос адвокатом Ромашовым вмешались прокурор и судья:
- Я уже вижу давление на свидетеля, прекратите, - сказал прокурор.
- Не нужно предполагать, что свидетель сочиняет, - добавил судья.
- Я сильно извиняюсь, - смеется свидетель. - Но это смешно. Вы хотите сказать, что человек, стоящий за Кокориным, хотел дотолкнуть стул?
- Куда делся стул после удара?
- Я не помню. Видел, но не помню.
- Вы говорили, что не можете останавливать гостей…
- Здесь понятие растяжимое. Вы же знаете, что в ночных клубах бывают секьюрити, которые могут выгнать посетителя. У нас такого нет. Наш персонал может попытаться остановить.
- Политика компании позволяет оскорблять посетителей?
- Мы стараемся быть лояльными ко всем людям, которые к нам приходят.
- Перед тем, как они удалились, они помирились?
- Не знаю, не слышал.
- Кто удалился сначала – компания или Пак?
- Я не видел Пака, не могу сказать.
- А полиция когда приехала?
- После того, как все удалились.
- Ни Пака не было, ни компании?
- Мне кажется, что нет. Но как на самом деле было – я не могу ручаться.
- Заведение у вас не ночное?
- Круглосуточное.
- После ухода всех посетителей был кто-то еще? Или его закрыли?
- Все убрали, на какое-то время закрыли эту зону для гостей. Приезжала полиция, они смотрели что-то. Я не помню, когда уехала полиция – до моего ухода или нет.
- Сколько лет вы работаете в Кофемании? - спросила адвокат Стукалова.
- Чуть больше восьми.
- Александра Кокорина вы видели когда-то?
- Нет.
- А кто-то рассказывал о том, что к вам приезжают известные футболисты?
- Иногда официанты рассказывают, что к нам приехал какой-то футболист. Такие: "Ой, он мой любимый футболист". Но лично я никого из них не знаю. (На этой фразе Кокорин рассмеялся и начал качать головой) (Александр Рогулев)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.