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Защитник «Пари НН» Карич — о переезде в Росиию: «Уехать из Словении не было сложным решением»

Даниил Аршавский
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Словенский защитник «Пари НН» Свен Карич вспомнил, как его родственники посоветовали согласиться на переход в клуб РПЛ.

26-летний словенец присоединился к нижегородскому клубу 11 сентября 2024 года, его контракт с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я был дома с семьей, когда позвонил агент и сказал, что есть хорошее предложение — от «Пари НН». Подумал какое-то время и решил приехать. Уехать из Словении не было сложным решением. Родственники сказали, что все нормально, надо ехать, что ничего не изменилось, кроме ситуации с банками и новостей в прессе. Сказали, что в России можно нормально жить, как и в других странах мира», — цитирует Карича «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник отметился 2 голами в 8 матчах за «Пари НН».

Источник: «РБ Спорт»
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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