Защитник «Пари НН» Карич — о переезде в Росиию: «Уехать из Словении не было сложным решением»

Словенский защитник «Пари НН» Свен Карич вспомнил, как его родственники посоветовали согласиться на переход в клуб РПЛ.

26-летний словенец присоединился к нижегородскому клубу 11 сентября 2024 года, его контракт с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я был дома с семьей, когда позвонил агент и сказал, что есть хорошее предложение — от «Пари НН». Подумал какое-то время и решил приехать. Уехать из Словении не было сложным решением. Родственники сказали, что все нормально, надо ехать, что ничего не изменилось, кроме ситуации с банками и новостей в прессе. Сказали, что в России можно нормально жить, как и в других странах мира», — цитирует Карича «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник отметился 2 голами в 8 матчах за «Пари НН».