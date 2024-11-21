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Сегодня, 10:25

Газзаев — о словах Дзюбы про Семака и Галактионова: «Когда возрастной игрок выпадает из состава, ему сложно это принять»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о том, что он не подаст руки наставникам «Зенита» Сергею Семаку и «Локомотива» Михаилу Галактионову.

«Увидел обиду Артема к тем тренерам, что выводили его из состава. Дело не в Семаке, не в Галактионове или Карпине. Когда игрок, особенно возрастной, не вписывается в тактические схемы и выпадает из состава, то ему всегда сложно это принять. Здесь важно вовремя уйти, чтобы потом люди вспоминали о тебе только хорошее и говорили, что ты выдающийся футболист», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

36-летний форвард с 12 сентября 2024 года выступает за «Акрон». В текущем сезоне на счету Дзюбы 2 гола и 3 результативные передачи в 8 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: «КП Спорт»
Артем Дзюба
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Футбол
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
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