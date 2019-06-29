Сутормин подпишет контракт с "Рубином" на 4 года

Сегодня, 29 июня, "Рубин" подпишет контракт с полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым. Игрок уже в Казани, подписание ожидается в ближайшие часы. Ранее предложение о контракте футболисту сделал "Зенит", но оно не устроило футболиста.

В прошедшем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

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