Почему Сутормин до сих пор не перешел в "Зенит"?

“Зенит" предложил полузащитнику "Оренбурга" Алексею Сутормину пятилетний контракт. Базовая зарплата в договоре составляет 500 тысяч евро плюс бонусы – судя по всему, это свидетельствует о том, что питерцы не рассматривают игрока в качестве футболиста основного состава.

Вероятность трансфера по-прежнему велика, игрока хочет видеть в команде ее главный тренер Сергей Семак, но нельзя исключать и варианта перехода игрока в другой клуб РПЛ.

Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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