Сутормин объяснил, почему перешел в "Рубин"

Новичок "Рубина" Алексей Сутормин объяснил свой переход из "Оренбурга" в казанский клуб. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Зенита"​.

– Хорошо все, хорошая команда и коллектив, – цитирует "Бизнес online" Сутормина. – Адаптация проходит, надеюсь, она пройдет как можно быстрее и к сезону подойдем в полной боевой готовности.

– Многие ожидали вас увидеть в "Зените" или другом российском топ-клубе. Почему все-таки выбрали "Рубин"?

– Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренера, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в "Рубине", чем очень счастлив.