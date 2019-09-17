Супруга Мамаева опубликовала первое совместное фото с Павлом после освобождения

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с мужем. Сегодня, 17 сентября, 31-летний российский футболист вышел из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Сегодня Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и брат форварда Кирилл вышли из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Игроки освободились по УДО после заключения за хулиганство и нанесение побоев.

Алана и Павел в браке с 2013 года.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды