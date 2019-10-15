Супруга Кулькова поблагодарила болельщиков за помощь мужу

Елена Махарадзе, супруга бывшего игрока «Спартака», сборных СССР и России Василия Кулькова выразила благодарность болельщикам и всем остальным, перечислившим деньги на лечение и восстановление мужа.

— Люди перечислили уже больше 100 тысяч рублей, — написала Елена корреспонденту «СЭ». — Все пишут: «Кульков, давай, мы с тобой!». Сижу, плачу. Пожалуйста, помогите сказать им спасибо!

Во вторник стартовал сбор средств на восстановление Кулькова. Напомним, что в конце августа стало известно, что у 53-летнего Кулькова был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода в третьей стадии. Экс-футболист «Спартака» начал химиотерпию в 62-й Московской больнице в Красногорске. (Александр Рогулев)