Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о деталях выкупа полузащитника Андре Шюррле. Он отметил, что опция срабатывает до середины мая.

— Когда у вас срабатывает опция выкупа по Шюррле?

— До середины мая.

— Есть опция по количеству матчей?

— Контракт у нас конфиденциальный. Приняли решение — взяли.

— То есть это может произойти в любой момент до?

— В любой момент до середины мая. Если мы его берем, и Дортмунд обязан его продать. Я не думаю, что Шюррле будет против, но это только время покажет.



— За Шюррле была большая конкуренция? Агенты предлагали его нескольким клубам РПЛ, но лучшие условия дал «Спартак»?

— Не знаю, какие условия предлагали конкуренты, уверен, что у нас были не самые высокие. Просто мы самые убедительные. Общий пакет сделки был для Шюррле наиболее оптимальным — клуб, доверие тренера, руководства. Все решило индивидуальное общение.



— Не считаете, что 8 миллионов евро — сумма выкупа Шюррле- это дорого?— А вы знаете, что 8? Не могу сказать цифру, но она намного меньше восьми.

— Намного меньше — это сколько?



— Не на миллион и даже не на два миллиона.

— Судя по тому, как он играет, решение о выкупе вы можете принять уже зимой.

— А к чему спешить? Давайте смотреть на длинной дистанции.



— В трансферном контракте прописаны обязательства по сроку контракта?



— Не прописаны, но есть взаимопонимание с игроком по сроку.(Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь