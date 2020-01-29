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Сумма сделки по переходу Соболева в «Спартак» составит около 5 миллионов евро

21:21
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», общие затраты «Спартака» на аренду и последующего летом выкупа 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева составят порядка 5 миллионов евро. Эта сумма распределится в таких пропорциях: за аренду до конца сезона-2019/20 самарцы получат 500 тысяч, а по ее окончании — 4,5 миллиона. Нападающий должен прибыть в расположение красно-белых на сборе в Катаре до конца этой недели.

Предполагается, что в июне Соболев подпишет постоянный контракт с москвичами на 4 года. (Вячеслав Короткин)

В текущем сезоне форвард провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.

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