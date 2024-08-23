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Сегодня, 10:45

Сумма отступных за Тюкавина для зарубежных клубов составляет 20 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, за какую сумму зарубежные клубы смогут выкупить форварда Константина Тюкавина.

«Предложений от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция 20 миллионов евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим «Динамо» на тему перехода в клубы суперлиги.

В прошлом сезоне Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо», забив 17 голов и сделав 10 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне 22-летний провел 5 матчей в РПЛ, где забил гол и оформил голевую передачу.

Источник: ТАСС
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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24.08 15:00
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Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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Маркус Вендел

Зенит

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