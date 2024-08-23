Сумма отступных за Тюкавина для зарубежных клубов составляет 20 миллионов евро

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, за какую сумму зарубежные клубы смогут выкупить форварда Константина Тюкавина.

«Предложений от иностранцев нет. Его «Зенит» хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция 20 миллионов евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим «Динамо» на тему перехода в клубы суперлиги.

В прошлом сезоне Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо», забив 17 голов и сделав 10 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне 22-летний провел 5 матчей в РПЛ, где забил гол и оформил голевую передачу.