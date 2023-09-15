«Динамо» — «Пари НН»: Смолов с пенальти открыл счет

Нападающий «Динамо» Федор Смолов с пенальти открыл счет в матче против «Пари НН» в 8-м туре РПЛ.

На 7-й минуте арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти за фол защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. К точке подошел Смолов, который реализовал одиннадцатиметровый.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».