Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и голкипер команды Матвей Сафонов — победители премии «Первая пятерка», информирует сайт ДФЛ. Приз вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ.

Впервые в 17-летней истории два игрока набрали одинаковое количество баллов — по 300. В пятерку вошли также полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193), защитник армейцев Игорь Дивеев (174) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (169).

20-летний Сафонов в прошлом сезоне провел 37 матчей, 11 из них — на ноль. В текущем сезоне на его счету 23 встречи и 33 пропущенных мяча.

19-летний Сулейманов в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 14 голов, сделал 6 результативных передач и заработал 1 удаление. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 6 передач в 27 встречах.

— Состав номинантов был самым сильным за последние годы, — подчеркнул президент ДФЛ Виктор Горлов. — Молодежная сборная России в полном составе. Кстати, успешно выступающая в отборочном раунде европейского чемпионата. Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров. Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах.

Но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков. Это отмечали многие специалисты, которые тем не менее видят их перспективу. Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятерки. Тот же Алексей Миранчук свою премию получил со второго захода. Особо хотел бы отметить Ивана Облякова. Он представлялся на премию трижды. И пусть заветный приз опять достался другим, Иван заслуживает уважение своей стабильной игрой за «Уфу» и ЦСКА. Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании, проявив тем самым знание молодежного футбола России и заинтересованность в росте перспективных игроков.

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