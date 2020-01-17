Сугробов перешел в «Пюник» на правах аренды

Вратарь «Тамбова» Владимир Сугробов на правах аренды перешел в «Пюник», сообщается на официальном сайте тамбовского клуба.

По условиям соглашения 23-летний Сугробов будет выступать за клуб из Еревана до конца этого сезона, а его контракт с «Тамбовом» будет действовать до 30 июня 2021 года.