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Сугробов перешел в «Пюник» на правах аренды

16:05
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Вратарь «Тамбова» Владимир Сугробов на правах аренды перешел в «Пюник», сообщается на официальном сайте тамбовского клуба.

По условиям соглашения 23-летний Сугробов будет выступать за клуб из Еревана до конца этого сезона, а его контракт с «Тамбовом» будет действовать до 30 июня 2021 года.

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