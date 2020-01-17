Сугробов перешел в «Пюник» на правах аренды
16:05
Вратарь «Тамбова» Владимир Сугробов на правах аренды перешел в «Пюник», сообщается на официальном сайте тамбовского клуба.
По условиям соглашения 23-летний Сугробов будет выступать за клуб из Еревана до конца этого сезона, а его контракт с «Тамбовом» будет действовать до 30 июня 2021 года.
ВЛАДИМИР СУГРОБОВ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ ПЕРЕХОДИТ В «ПЮНИК» ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 17, 2020
По условиям соглашения выступать за клуб из Армении футболист нашей команды будет до конца текущего сезона.
Подробности: https://t.co/X3MwIoXNVd
Желаем удачи, Владимир! ? pic.twitter.com/osUGgk0hWM
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