В Пресненском районном суде заканчивается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судья Елена Абрамова завершает чтение приговора.

Так, Абрамова сообщила, что суд не может признать показания подсудимых как достоверные. Перед вынесением вердикта после зачитывания показаний всех участников процесса и выводов на их оснований и улик она также сообщила, что "удары по Соловчуку наносились сознательно, с осознанием того что будет нанесен вред здоровью". При этом Александр Кокорин является одним из фигурантов этого эпизода.

По части инцидента в кафе судья заметила, что "признан умысел и сознательное нарушение порядка". При этом она зачитала: "Пак никаких действий, провоцирующих подсудимых, не совершал, Нецензурное выражение со стороны Пака носит вероятный характер".

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Обвинение было предъявлено по двум статьям – 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 213, часть 2 (хулиганство, совершенное по предварительному сговору или организованной группой).

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!

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