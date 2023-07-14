Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 00:20

Карасев: «Соболев сказал мне: «Серега, все будет нормально!», а через 7 минут показал тот жест Роше»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский судья Сергей Карасев рассказал о своем видении эпизода с удалением Виллиана Роши и Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ-2022/23 «Спартак» — ЦСКА (2:1).

Карасев удалил форварда красно-белых Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу за демонстрацию неприличных жестов. Впоследствии КДК РФС отменил красную карточку Роши и дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

— Мы читали разбор экспертно-судейской комиссии и интервью игроков. Теперь хочется понять, как вы видели тот эпизод и принимали решение.

— Соболев стоял ко мне спиной. Я видел, что он что-то показывает. Не знал, что именно. Но догадывался. Тут же спросил ассистента, он подтвердил: «Был оскорбительный жест». В тот момент мы собирались удалять Соболева.

Потом случилось продолжение эпизода, после которого ассистент меня подозвал и сообщил, что Роша показал такой же жест. Мы договорились, что покажем две красные. ВАР подтвердил, что было два одинаковых жеста — от Соболева в сторону Роши и от Роши в сторону трибун.

А в правилах написано: непристойные и оскорбительные выражения в адрес любого лица наказываются красными карточками. Мы не могли поступить по-другому. И не могли подойти к Роше, чтобы выяснить: «А зачем ты показываешь этот жест?»

Да, эпизод нестандартный. Но мы вынесли решение согласно правилам.

— Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

— Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и ВАР подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

Даже если бы ВАР меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...». Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть — значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

Футболист должен играть, а арбитр — оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

— Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

— Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь. Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением.

После завершения сезона-2022/23 КДК РФС объявил о том, что частично удовлетворил жалобу на дисквалификацию Соболева и сократил ее с 4 реальных матчей до 3. Из-за этого форвард пропустит лишь матч «Спартака» в 1-м туре РПЛ-2023/24 против «Оренбурга».

Сергей Карасев. «Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Сергей Карасев (судья)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Карасев: «Сразу после дерби «Спартак» — ЦСКА отключил все гаджеты. Понимал — разговоров будет много»
«Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева
Мойзес раскрыл детали своего выкупа ЦСКА
«Ростов» объявил о трансфере иранского вингера Мохеби
В «Спартаке» назвали сроки возвращения Николсона в команду
Корнеев считает, что «Зениту» нужно отпускать Малкома в Саудовскую Аравию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карасев: «Сразу после дерби «Спартак» — ЦСКА отключил все гаджеты. Понимал — разговоров будет много»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости