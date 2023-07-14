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Судейство

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Карасев: «Сразу после дерби «Спартак» — ЦСКА отключил все гаджеты. Понимал — разговоров будет много»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский судья Сергей Карасев рассказал, как провел первые дни после скандального матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

Карасев удалил форварда красно-белых Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу за демонстрацию неприличных жестов. Впоследствии КДК РФС отменил красную карточку Роши и дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

— Основная часть сезона, не считая работы на стыковом матче в Красноярске, для вас закончилась дерби «Спартак» — ЦСКА. Как провели вечер после той игры?

— Первым делом я отключил все гаджеты: два-три дня вообще ничего не читал и не смотрел. Потому что понимал — разговоров будет очень много: на ТВ, в медиа и соцсетях. «Спартак» — ЦСКА — знаковое событие. А тех, кто разбирается в футболе — или не разбирается, но думает, что все понимает, — у нас очень много. К дерби каждый из них приложит руку. Поэтому я отрубился от внешнего мира, а интернет начал открывать только через неделю, когда все стихло. Но это нормально. Я семь раз судил дерби, и в каждом что-то случалось. Ну не может матч таких соперников пройти гладко!

— В какой момент игры вы поняли, что будет скандал? Сразу после удаления Роши?

— Я бы не назвал это скандалом. Мы же ничего не придумали — все есть на видео. Это просто момент, который все обсуждали. И, прими я решение в одну или другую сторону — причем в любом эпизоде в течение игры, — об этом бы все равно говорили. Потому что это дерби — здесь все играют от ножа, что приводит к таким эпизодам.

После завершения сезона-2022/23 КДК РФС объявил о том, что частично удовлетворил жалобу на дисквалификацию Соболева и сократил ее с 4 реальных матчей до 3. Из-за этого форвард пропустит лишь матч «Спартака» в 1-м туре РПЛ-2023/24 против «Оренбурга».

Сергей Карасев. «Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева

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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
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 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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