Мойзес раскрыл детали своего выкупа ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза раскрыл детали своего выкупа.

«Выкуп состоялся благодаря моему правильному отношению к делу, уровню футбола, который я показывал на протяжении всего сезона и, конечно, усилиям ЦСКА. Переговоры в футболе часто затягиваются, обычное дело. Тут тоже долго работали юристы, менеджеры. Принципиальной договоренности мы достигли, когда я находился в отпуске. А еще перед ним я пообщался с руководством клуба, и мне принципиально подтвердили: на меня рассчитывают и сделают все, чтобы я остался», — приводит слова Мойзеса Sport24.

ЦСКА арендовал 28-летнего бразильца летом 2022 года из «Интернасьонала». Он провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В июне армейцы объявили об активации опции выкупа на защитника.