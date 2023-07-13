Мойзес раскрыл детали своего выкупа ЦСКА
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза раскрыл детали своего выкупа.
«Выкуп состоялся благодаря моему правильному отношению к делу, уровню футбола, который я показывал на протяжении всего сезона и, конечно, усилиям ЦСКА. Переговоры в футболе часто затягиваются, обычное дело. Тут тоже долго работали юристы, менеджеры. Принципиальной договоренности мы достигли, когда я находился в отпуске. А еще перед ним я пообщался с руководством клуба, и мне принципиально подтвердили: на меня рассчитывают и сделают все, чтобы я остался», — приводит слова Мойзеса Sport24.
ЦСКА арендовал 28-летнего бразильца летом 2022 года из «Интернасьонала». Он провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
В июне армейцы объявили об активации опции выкупа на защитника.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -