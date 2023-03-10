Судьи Чебан и Федоров сыграли в футбол на коленях

Арбитры Артур Федоров и Сергей Чебан провели футбольную дуэль, играя на коленях.

33-летний Чебан — выпускник ассоциации «Центр-Футбольный арбитр». Его выпуск состоялся в марте 2013 года. 10 марта Чебан проведет первый матч в чемпионате России в роли судьи. Ему досталась игра «Сочи» — «Оренбург». До этого он выполнял только функции резервного арбитра.

32-летний Федоров дебютирует в роли главного арбитр в матче «Зенит» — «Химки», который состоится 12 марта.