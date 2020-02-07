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Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене в размере более 200 миллионов рублей

14:45
Денис Глушаков. Фото instagram.com
Денис Глушаков. Фото instagram.com
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Сегодня, 7 февраля, Никулинский суд Москвы отказал хавбеку «Ахмата» Денису Глушакову в удовлетворении иска к бывшей супруге Дарье в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Mash».

Осенью 2019-го 33-летний Глушаков подал иск на бывшую жену и хотел отсудить у нее 204 миллиона рублей.

В сентябре 2018-го супруги подали на развод. Дарья обвиняла полузащитника в многочисленных изменах. Процедура приобрела скандальный оттенок в связи с разделом денежных средств, угроз в адрес женщины и намерением футболиста оставить детей у себя.

В ноябре 2019-го Московский городской суд установил сумму компенсации, которая должна быть выплачена со стороны Глушакова в 42 миллиона рублей.

Дарья и Денис были вместе с лета 2009 года.

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