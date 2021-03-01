«Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Урал» обратились в ЭСК РФС
Четыре клуба обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матчей 20-го тура Тинькофф чемпионата России. Речь идет об «Ахмате», «Урале», «Зените» и «Рубине», сообщает «РБ-Спорт».
Грозненский «Ахмат» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды на 2-й, 5-й, 55-й, 77-й и 79-й минутах матча против московского «Динамо» (1:2).
«Урал» из Екатеринбурга обратился в комиссию по поводу эпизода, который произошел на 15-й минуте поединка против «Краснодара» (2:2).
Питерский «Зенит» просит экспертно-судейскую комиссию оценить решение, вынесенное арбитром на 54-й минуте матча против «Ростова» (2:2).
Также ЭСК получил письмо от казанского «Рубина» по эпизоду на 71-й минуте матча против московского «Спартака» (2:0).
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ahmat-ural-zenit-i-rubin-obratilis-v-e-sk-rfs/
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