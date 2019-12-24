«Странно, что вас взяли в «Рубин». Дзюба ответил Слуцкому
14:52
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на шутку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, подколовшего форварда, признанного лучшим игроком 2019 года. Это не первая подобная шутка специалиста и футболиста друг о друге.
— Странно, но поздравляю, — написал тренер под постом игрока в Instagram.
— Странно, что вас взяли в «Рубин»)))), — ответил Дзюба.
— Я их отговаривал, — парировал Слуцкий.
Капитан сборной России признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс». Самая авторитетная футбольная премия досталась форварду «Зенита» второй год подряд.
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