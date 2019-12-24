«Странно, что вас взяли в «Рубин». Дзюба ответил Слуцкому

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на шутку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, подколовшего форварда, признанного лучшим игроком 2019 года. Это не первая подобная шутка специалиста и футболиста друг о друге.

— Странно, но поздравляю, — написал тренер под постом игрока в Instagram.

— Странно, что вас взяли в «Рубин»)))), — ответил Дзюба.

— Я их отговаривал, — парировал Слуцкий.

Капитан сборной России признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс». Самая авторитетная футбольная премия досталась форварду «Зенита» второй год подряд.

Дзюба — лучший футболист России-2019!