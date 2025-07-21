Степашин выступил за продажу пива на стадионах

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин заявил, что запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата России нужно снять.

«Ну, не знаю, почему они [Минздрав] против, — приводит ТАСС слова Степашина. — Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас, продавалось пиво. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в России чемпионата мира 2018 года (с 14 июня по 15 июля).

Ранее за отмену запрета высказывались в РФС, РПЛ, Минспорта РФ. Против инициативы выступают Минздрав РФ, а также федеральный проект «Трезвая Россия».