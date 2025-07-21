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21 июля 2025, 15:48

Степашин выступил за продажу пива на стадионах

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин заявил, что запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата России нужно снять.

«Ну, не знаю, почему они [Минздрав] против, — приводит ТАСС слова Степашина. — Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас, продавалось пиво. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в России чемпионата мира 2018 года (с 14 июня по 15 июля).

Ранее за отмену запрета высказывались в РФС, РПЛ, Минспорта РФ. Против инициативы выступают Минздрав РФ, а также федеральный проект «Трезвая Россия».

Источник: ТАСС
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Сергей Степашин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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