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Станкович — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в дебютном матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 1-го тура РПЛ — 0:2.

Серб Деян Станкович стал пятым подряд тренером «Спартака», не сумевшим победить в дебютном матче. Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль уступили в своих первых играх, а Доменико Тедеско начал с ничьей.

Последним тренером «Спартака», который стартовал с победы был Олег Кононов в 2018 году.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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