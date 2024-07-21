Станкович — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в дебютном матче

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 1-го тура РПЛ — 0:2.

Серб Деян Станкович стал пятым подряд тренером «Спартака», не сумевшим победить в дебютном матче. Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль уступили в своих первых играх, а Доменико Тедеско начал с ничьей.

Последним тренером «Спартака», который стартовал с победы был Олег Кононов в 2018 году.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».