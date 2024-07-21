Оганесян: «В отсутствие Глушенкова в «Локомотиве» кто-то должен выстрелить»

Бывший футболист и тренер «Локомотива» Саркис Оганесян оценил шансы красно-зеленых в новом сезоне РПЛ.

— Время покажет, за что будет бороться «Локомотив» в этом сезоне. Хотелось бы, чтобы была борьба за призовые места. Команда молодая, должны постараться, чтобы всем доказать. Конечно, без Глушенкова, Миранчука, Дзюбы и Жемалетдинова будет очень тяжело. Другие ребята должны достойно себя показать. Уход Макса Глушенкова — большая потеря для «Локомотива». Возможно, кто-то сейчас выстрелит.

Мне кажется, команды РПЛ будут бороться с «Зенитом». С питерцами очень тяжело соревноваться, подбор игроков у них очень серьёзный. На каждой позиции сильные ребята. Все московские команды и «Краснодар» должны постараться навязать борьбу. Если у «Зенита» есть возможности на большие трансферы, то они это делают. Не могу их упрекнуть в этом, — сказал Оганесян Metaratings.ru

Ранее петербургский клуб победил «Краснодар» (4:2) в матче за OLIMPBET-Суперкубок России, а в 1-м туре РПЛ в Самаре разгромил «Крылья Советов» (4:0).