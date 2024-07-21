Оганесян: «В отсутствие Глушенкова в «Локомотиве» кто-то должен выстрелить»
Бывший футболист и тренер «Локомотива» Саркис Оганесян оценил шансы красно-зеленых в новом сезоне РПЛ.
— Время покажет, за что будет бороться «Локомотив» в этом сезоне. Хотелось бы, чтобы была борьба за призовые места. Команда молодая, должны постараться, чтобы всем доказать. Конечно, без Глушенкова, Миранчука, Дзюбы и Жемалетдинова будет очень тяжело. Другие ребята должны достойно себя показать. Уход Макса Глушенкова — большая потеря для «Локомотива». Возможно, кто-то сейчас выстрелит.
Мне кажется, команды РПЛ будут бороться с «Зенитом». С питерцами очень тяжело соревноваться, подбор игроков у них очень серьёзный. На каждой позиции сильные ребята. Все московские команды и «Краснодар» должны постараться навязать борьбу. Если у «Зенита» есть возможности на большие трансферы, то они это делают. Не могу их упрекнуть в этом, — сказал Оганесян Metaratings.ru
Ранее петербургский клуб победил «Краснодар» (4:2) в матче за OLIMPBET-Суперкубок России, а в 1-м туре РПЛ в Самаре разгромил «Крылья Советов» (4:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1