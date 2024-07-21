Дасаев призвал не судить о «Спартаке» по первой игре: «Давайте посмотрим, что будет дальше»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в 1-м туре РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Трудно сейчас говорить. Это только начало. Давайте посмотрим, что будет дальше. Зачем говорить по первой игре», — сказал Дасаев «СЭ».

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».